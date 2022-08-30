В Китае выступили решительно против любых официальных обменов между США и Тайванем

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Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти Пекина решительно выступают против любых официальных обменов между США и Тайванем, а также призывает политиков США придерживаться принципа «одного Китая». Таким образом он прокомментировал поездку на Тайвань губернатора штата Аризона Дага Дьюси.

«Китайская сторона выступает решительно против официальных обменов между США и тайваньским регионом в любой форме и под любым названием. Мы призываем соответствующих американских политиков придерживаться принципа одного Китая и трех совместных китайско-американских коммюнике, немедленно прекратить все формы официального взаимодействия с Тайванем и перестать посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня"», - сказал Лю Пэнъюй в комментарии ТАСС.

Ранее Тайвань впервые открыл огонь в сторону беспилотника Китая после его приближения к островам Цзиньмэнь, подконтрольным острову. Уточняется, что дрон приблизился к острову Эрдань, который находится в составе архипелага Цзиньмэнь, в 17.59 по местному времени.