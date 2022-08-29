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В МИД РФ анонсировали переговоры Лаврова с иранским коллегой в Москве

Елизавета Потейчук
19:46 29.08.2022
Стороны, в частности, обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, отметили в министерстве.
В МИД РФ анонсировали переговоры Лаврова с иранским коллегой в Москве
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел Сергей Лавров проведет встречу в Москве с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом 31 августа. Планируется, что стороны, в частности, обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также добавили, что Лавров и Амирабдоллахиан обсудят двустороннюю повестку дня, в первую очередь, ее торгово-экономическую составляющую в свете реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей.

Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что Россия укрепляет и расширяет торговые и военные связи с Ираном для того, что противостоять санкциям со стороны Запада. По данным газеты, тесное сотрудничество двух стран тревожит США.

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