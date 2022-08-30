Москвичей предупредили о дождях и грозах до утра 31 августа

Вместе с тем при грозе ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

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В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы сообщили, что в столице в ближайшее время до утра следующего дня ожидаются грозы с дождем, а также порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

«Рекомендуем соблюдать меры безопасности: отойдите на расстояние 30 метров от велосипеда или мотоцикла, переждите непогоду; в случае необходимости звоните по единому номеру вызова экстренных служб "112"», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, жара в Москве побила рекорд за последние 30 лет. Температура воздуха 25 августа поднялась выше 30 градусов, недотянув до абсолютного рекорда 1897 года всего четыре градуса.