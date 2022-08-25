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Знойный август: как в Москве спасаются от аномальной для конца лета жары

Виктория Ивашечкина
Алексей Алексеев
18:46 25.08.2022
Укрыться от палящего солнца можно в метро, на станциях которого бесплатно раздают питьевую воду.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Жара в Москве побила рекорд за последние 30 лет. Температура воздуха сегодня поднялась выше 30 градусов, недотянув до абсолютного рекорда 1897 года всего четыре градуса.

Август в европейской части России в этом году выдался такой, что и июлю на зависть. Днем столбик термометра стабильно за 30, да и ночи как на южных курортах. Хорошо тем, кто за городом, а вот жители раскаленных мегаполисов спасаются от жары как могут. Главное - оставаться в тени, носить правильную одежду и пить как можно больше чистой воды.

Страдают от жары не только люди, но и животные. Лучше всех из обитателей Московского зоопарка сейчас моржу. Такого большого бассейна с прохладной водой нет ни у кого, кроме него. А вот кому жара не помеха - это обитателям африканской саванны жирафам. Они под знойным солнцем чувствуют себя как дома.

Еще один нетривиальный способ спастись от жары. В столице есть настоящая ледяная пещера. Температура здесь всегда от минус четырех до минус девяти градусов. После 30-градусной жары находиться там одно удовольствие.

К слову, укрыться от жары можно в автобусах и метро. На нескольких десятках станций раздают бесплатную воду. Уже 1 сентября в столице похолодает до 18 градусов. А пока можно насладиться последними летними деньками.

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