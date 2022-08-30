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МВД назвало причину смертельного ДТП с бригадой скорой помощи в Ярославской области

Ирина Елагина
16:59 30.08.2022
В УМВД России по Ярославской области рассказали подробности аварии, в которой погиб экипаж машины скорой помощи.
МВД назвало причину смертельного ДТП с бригадой скорой помощи в Ярославской области
© Фото: ТРК Звезда
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Нарушение правил дорожного движения со стороны водителя цистерны-бензовоза стало причиной смертельного ДТП с участием бригады скорой медицинской помощи в деревне Воробино Ярославской области. По данным дорожной полиции, водитель бензовоза выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в скорую на базе Fiat.

«По информации УГИБДД УМВД России по Ярославской области, водитель автомобиля-цистерны выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем скорой медицинской помощи Fiat», - сообщила пресс-служба полиции.

После удара скорую протаранил следовавший в попутном направлении легковой автомобиль. От удара произошло вытекание топлива из бензовоза, начался пожар, охвативший три машины и несколько строений в деревне.

«После этого в заднюю часть автомобиля Fiat въехал легковой автомобиль. Произошло возгорание автомобилей, огонь перекинулся на два строения», - рассказали в полиции.

Трое медиков - вся бригада скорой - погибли, скончался и виновник ДТП, водитель бензовоза.

«Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла...» - ранее сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Сейчас на месте происшествия еще работают экстренные службы.

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