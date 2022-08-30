Басурин заявил, что ВСУ выпускают от 300 до 500 снарядов в день по населенным пунктам ДНР

Замначальника управления НМ ДНР добавил, что в среднем после обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются порядка 50 домов за сутки.

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Заместитель начальника управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов в день по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре ДНР.

«Терроризируют гражданское население. Минимальное количество боеприпасов, которое сейчас стреляют по территории наших городов - от 300 до 500. Начиная от "Урагана", "Градами", (снарядами. - Прим. ред.) 155 миллиметров, 152 миллиметра, 122 миллиметра», - приводит РИА Новости слова Басурина.

Замначальника управления НМ ДНР добавил, что в среднем после обстрелов получают частичные повреждения или полностью разрушаются порядка 50 домов за сутки.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что в течение суток украинская артиллерия дважды выпустила снаряды по территории Запорожской АЭС.