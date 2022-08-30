ВСУ возобновили обстрелы ДНР минами «Лепесток»

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Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать территорию Донецкой Народной Республики снарядами РСЗО «Ураган» с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Об этом заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Хотел бы еще отметить, что каждый день сейчас опять начали применять "Ураганы", которые начинены противопехотными минами, так называемыми "Лепесток"», - цитирует РИА Новости заявление Басурина.

Представитель НМ ДНР отметил, что ВСУ применяют первые версии «Лепестков» - у них отсутствует механизм самоликвидации, что делает их опасными долгое время.

Ранее украинские военные рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в Ленинском районе Донецка. Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» срабатывает, когда жертва наступает на нее. Из-за необычной формы ее легко не заметить. При срабатывании боеприпас калечит или убивает человека.