ВСУ рассыпали мины «Лепесток» в Ленинском районе Донецка

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 при срабатывании может покалечить или убить человека.

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Украинские военные рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 («Лепесток») в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим.ред.) рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 по улице Зубкова в Ленинском районе Донецка», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Напомним, противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» срабатывает, когда жертва наступает на нее. Из-за необычной формы ее легко не заметить. При срабатывании боеприпас калечит или убивает человека.

Ранее сообщалось, что тридцать шесть жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате срабатывания мин «Лепесток», которые массово применяют украинские военные.