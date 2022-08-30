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Приговор Ивану Сафронову вынесут 5 сентября

16:12 30.08.2022
Приговор Ивану Сафронову вынесут 5 сентября
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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