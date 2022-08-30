Мишустин призвал к постепенному отказу от валют недружественных стран

Премьер Мишустин заявил о необходимости увеличения доли международных расчетов в рублях.

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России необходимо при проведении международных операций делать ставку на расчеты в рублях с отказом от валюты недружественных стран. О поддержке национальной валюты заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы.

«Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран», - приводит слова премьера ТАСС.

Ранее The National Interest назвал грамотную политику Центробанка по защите рубля среди причин, позволивших российской экономике устоять под натиском санкционной политики Запада.

Напомним, Центробанк советует россиянам перевести свои долларовые накопления в валюту стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям, или открывать счета за рубежом.