ЦБ РФ рассказал, как обойти санкции и сохранить накопления в долларах

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Центральный банк РФ дал разъяснения, что делать с накоплениями в долларах в условиях ужесточения санкций против России.

В Центробанке считают, что «после введения санкций средства в долларах внутри России больше не являются таким надежным способом сбережений, которым многие их считали». Как распорядиться валютными сбережениями и минимализировать потери, рассказал Telegram-канал Центробанка РФ «Финансовая культура».



Экономисты советуют перевести доллары в валюту стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям.

«Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы», - говорится в публикации.

Для тех россиян, которым принципиально сохранить сбережения в долларах, ЦБ рекомендовал открывать для этого счета за рубежом.

«Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом», - отметили в ЦБ.

По прогнозу аналитиков ЦБ, «санкции могут ужесточаться, и ни банки, ни ЦБ не смогут на это повлиять», поэтому важно подстраховаться и обезопасить свои валютные накопления.

По данным ЦБ, на руках у россиян имеется около 85 миллиардов долларов.