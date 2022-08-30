Маскировка, стрельба и проверка техники: в Бурятии провели подготовку к СКШУ «Восток-2022»

В рамках подготовки проводятся мероприятия по маскировке, оборудованию участков боевой стрельбы и проверке боевой техники на готовность к выполнению учебно-боевых задач.

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В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне Бурдуны проводится подготовка личного состава, вооружения, техники и районов розыгрыша боевых действий, приуроченных к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022». К мероприятию привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники. Также в рамках подготовки проводятся мероприятия по маскировке, оборудованию участков боевой стрельбы и проверке боевой техники на готовность к выполнению учебно-боевых задач.

К учениям привлекаются военнослужащие мобилизационного резерва 87-й отдельной мотострелковой бригады, 30-й артиллерийской бригады, 75-й бригады управления, а также 103-й ракетной бригады.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий. Проведение учений спланировано в три этапа, первый этап пройдет с 1 по 3 сентября, второй - с 4 по 5 сентября, а третий - с 6 по 7 сентября.

В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров, в том числе Азербайджанской Республики, Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Лаосской Народной Демократической Республики, Монголии, Республики Никарагуа, Сирийской Арабской Республики, Республики Таджикистан.

В ходе СКШУ будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, всестороннего обеспечения и управления группировками войск (сил) в ходе ведения военных действий.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов