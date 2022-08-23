Премьер Финляндии заявила, что страна намеренно тормозит выдачу виз россиянам

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Финляндия еще сильнее замедлит процедуру выдачи туристических виз россиянам, в дополнение к уже принятым мерам. Об этом на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки заявила премьер-министр Санна Марин.

«Мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так (быстро. - Прим.ред.), как раньше», - цитирует ее ТАСС.

По словам Марин, «поток туристов - это проблема, которую необходимо решить» и выразил надежду, что ограничения введут и другие страны Шенгенского соглашения. Премьер также отметила, что Финляндия не должна быть транзитной зоной для стремящихся в другие страны ЕС россиян.

Ранее в правительстве Финляндии сообщили об ограничении принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день, при этом 20 процентов всего времени зарезервируют для туристов и 80 процентов - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. В Москве на предпринятые меры пообещали отреагировать должным образом.