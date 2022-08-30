МИД РФ пообещал асимметричные меры в ответ на снос памятников в Прибалтике

Согласно сообщению МИД РФ, асимметричные меры предпринимались и будут предприниматься прежде всего в политической и экономической плоскостях.

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Снос памятников Советского Союза в странах Прибалтики и другие действия прибалтийских стран, носящие русофобский характер, скажутся на состоянии двусторонних отношений, Москва примет в ответ асимметричные меры. Об этом заявили в МИД России.

«Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке», - заявляет МИД РФ.

Как говорится в заявлении российского дипломатического ведомства, асимметричные меры предпринимались и будут предприниматься прежде всего в политической и экономической плоскостях.

«Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», - сообщает МИД РФ.

Ранее, после сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге, Комиитет ООН по правам человека направил в Латвию запрет на демонтаж монумента. Однако, несмотря на решение ООН, рабочие продолжили дробить поваленный обелиск.