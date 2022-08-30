Армия В Кремле заявили, что спецоперация на Украине идет в соответствии с планами Андрей Аркадьев Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Спецоперация на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все цели будут достигнуты», - сказал представитель Кремля. Ранее штурман российского ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне спецоперации на Украине. Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика