Figaro: «Газпром» сократит поставки для французской Engie с 30 августа

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«Газпром» уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа. Об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации.

«Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа "по причине разногласий между сторонами в применении контрактов"», - отмечается в статье.

Издание уточняет, что поставки «Газпрома» французской энергетической компании уже снизились в июле и составляют 1,5 Тв/ч в месяц. Тем не менее, как отмечает Figaro, Engie заверила своих клиентов в принятии мер для обеспечения бесперебойной передачи топлива.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Российская Федерация может безболезненно для себя перекрыть поставки газа в Европейский союз более чем на один год. Как отметило издание, в ряде стран Европы возможны социальные волнения грядущей зимой из-за резкого подорожания коммунальных услуг.