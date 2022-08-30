В стране и мире Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил Украину Алексей Курильченко В ходе телефонного разговора обсуждались также вопросы двусторонней повестки дня. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 68-м днем рождения. В ходе разговора президенты также обсудили ситуацию на Украине и вопросы двусторонней повестки дня. «В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», - сообщается на сайте Кремля. Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. «Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности», - говорится в тексте телеграммы. Ранее Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником. Президент направил северокорейскому лидеру телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика