Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил Украину
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 68-м днем рождения. В ходе разговора президенты также обсудили ситуацию на Украине и вопросы двусторонней повестки дня.
«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», - сообщается на сайте Кремля.
Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.
«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности», - говорится в тексте телеграммы.
Ранее Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником. Президент направил северокорейскому лидеру телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи.