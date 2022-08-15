Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником. Президент направил северокорейскому лидеру телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи.

Путин отметил, что в Российской Федерации помнят мужество корейских бойцов, которые совместно с воинами Красной Армии выходили на поле битвы, отстаивая свободу Кореи.

Как указал глава РФ, то непростое время и стало моментом, в который сложились добрые дружеские традиции в отношениях двух стран. И сегодня они по-прежнему лежат в основе взаимодействия и сотрудничества КНДР и России.

«Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей»», - цитирует президента ЦТАК.

Владимир Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов и здоровья, а северокорейскому населению - благополучия и счастья.