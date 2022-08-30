Песков назвал отсутствием разума ненависть Евросоюза к России

Он также прокомментировал идею запрета на выдачу шенгенских виз для россиян и заявил, что это безумие.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проявления ненависти к России отсутствием разума, которое демонстрируют страны Евросоюза.

«Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов, просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран - стран ЕС, Великобритании и так далее», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие действия идут на руку компаниям из США и повышают их заработок.

Также Песков прокомментировал возможный запрет россиянам на выдачу шенгенских виз. Он заявил, что это «набор иррациональности и безумия» и предупредил, что такие действия встретят ответные меры.