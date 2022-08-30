Песков: РФ не оставит без ответа возможный запрет Шенгена для россиян

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Россия обязательно примет меры, в случае если в Европе примут решение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобная инициатива является очередным «антироссийским порывом ненависти», которые периодически озвучиваются в европейских странах.

«Этот набор иррациональности и безумия допускает, что подобные решения (о визах - Прим. ред.) могут обсуждаться. Мы знаем, что есть разные точки зрения среди европейцев. Будем внимательно наблюдать. Это очень серьезное решение, которое может быть направлено против наших граждан. И без ответа подобные решения оставаться не могут. Но отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан. Мы пока не знаем на какие меры потребуются отвечать», - заявил Песков журналистам.

Ранее в Чехии руководитель комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек выступили против выдачи шенгенских виз для граждан России. Это обосновывается якобы необходимостью безопасности для граждан всего Европейского союза.