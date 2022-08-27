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Bloomberg заявил, что РФ может безболезненно для себя перекрыть газ в ЕС на год

Ян Брацкий
22:52 27.08.2022
По мнению издания, этой зимой в ряде европейских стран возможны социальные волнения из-за резкого подорожания коммунальных услуг.
Bloomberg заявил, что РФ может безболезненно для себя перекрыть газ в ЕС на год
© Фото: Газпром
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Россия может полностью прекратить весь экспорт газа в Европу более чем на один год без негативных последствий для национальной экономики. К такому выводу пришли обозреватели агентства Bloomberg.

«России не нужно полностью перекрывать потоки, чтобы причинить ущерб - достаточно одной мысли о зиме без российского газа, чтобы посеять хаос. Многие индикаторы говорят о том, что Путин выигрывает на энергетических рынках», - пишет издание.

Ситуация на энергетическом рынке объединенной Европы уже перешла в кризисный режим. Политологи опасаются социальных волнений, когда цены на энергоносители, а вслед за ними и коммунальные платежи, взлетят до астрономических высот. В ряде стран уже введены жесточайшие нормы потребления. Гражданам рекомендуют гасить свет, отключать отопление, не пользоваться электроплитами. Власти городов отключают подсветку зданий и освещение на улицах.

По немецким оценкам, причем по самым оптимистичным, средний счет на одно домохозяйство этой зимой может увеличиться на €500-1000. Самый сильный удар придется по семьям с низкими доходами, которым уже рекомендовали откладывать деньги про запас. При этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц и его ближайшее политическое окружение стараются «держать лицо» и делают ставку на бюджет и социальные доплаты. Так, с 1 ноября жители Германии будут платить в казну так называемый топливный налог. Жители страны и оппозиция уже обвинили официальный Берлин в попытках шантажировать свое собственное население, ради спасения от энергетической катастрофы.

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