Машина влетела в дорожные ограждения на МКАД: видео

Автомобиль на скорости врезался в дорожные ограждения в Москве.

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В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие на внутренней стороне 91-го километра МКАД. Авария случилась в части дороги после Осташковского шоссе.

Легковой автомобиль, двигавшийся по средней полосе, на скорости влетел в дорожные ограждения, установленные в связи с проведением ремонтных работ. К настоящему времени на место инцидента прибыли столичные оперативные службы.

В связи с ДТП движение транспорта частично ограничено: проезжать возможно лишь по двум из пяти полос. Обстоятельства аварии, а также сведения о пострадавших, как указывает Дептранс Москвы, сейчас уточняются.