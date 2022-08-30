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Ни шанса на ответный удар: как «Аллигаторы» громят скрытые позиции ВСУ

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:00 30.08.2022
Ударные вертолеты Ка-52 продолжают бить ВСУ, двигаясь на предельно малых высотах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ударный вертолет Ка-52, он же «Аллигатор», поражает пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесном массиве. Попадание фиксирует установленная на беспилотнике камера объективного контроля.

В это время еще один «Аллигатор» подкрадывается к противнику на предельно малой высоте, скрываясь в рельефе местности. Внезапно выныривает и дает залп неуправляемыми ракетами.

Вертолет отстреливает тепловые ловушки. Это ложные цели для зенитных ракет. Экипаж вновь опускается на предельно малую высоту, пропадая из зоны обнаружения вражескими средствами ПВО. Нанести ответный удар противник не успевает, даже когда готов к атаке. Накануне захлебнулась очередная попытка контрнаступления националистов.

«Мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», - рассказал штурман Владислав.

Выпускники военных авиационных училищ здесь быстро становятся настоящими боевыми летчиками. Молодые офицеры выполняют задачи в одном экипаже с опытными товарищами.

«Сейчас летаю с молодым перспективным командиром. С утра до вечера выполняем задачи по уничтожению врага, летаем почти на всех направлениях», - отметил военнослужащий.

Сразу после посадки вертолеты заправляют топливом, пополняют боекомплект, заряжают тепловые ловушки. Техника должна быть в полной готовности выполнить боевую задачу. У каждого экипажа армейской авиации Западного военного округа по несколько боевых вылетов и днем, и ночью.

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