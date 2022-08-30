Правительство РФ определило праздничные дни в 2023 году

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

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Правительство России определило праздничные дни в 2023 году. Поскольку в следующем году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, то эти нерабочие дни решено было перенести на 24 февраля и 8 мая.

«Нерабочими будут дни: с 23 февраля по 26 февраля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая; с 10 по 12 июня; с 4 по 6 ноября», - сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

В этом году в мае у россиян из-за праздников была трехдневная рабочая неделя. Так, 4-6 мая оказались между праздничными нерабочими датами.