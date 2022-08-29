Израиль начал военную операцию в городе Кабатия на Западном берегу

По сообщению пресс-службы израильской армии, на месте происходит перестрелка между вооруженными подозреваемыми и солдатами.

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Военнослужащие Израиля действуют в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, в ходе операции отмечаются перестрелки между израильтянами и палестинцами. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Солдаты ЦАХАЛ в настоящее время действуют в городе Кабатия. На месте происходит перестрелка между вооруженными подозреваемыми и солдатами», - цитирует РИА Новости пресс-службу израильской армии.

Ранее израильские истрибители F-16 атаковали научный центр в сирийском районе Масьяфа. Согласно сообщению заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Олега Егорова, удар со стороны Израиля наносился четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми бомбами.