Израильские истребители F-16 атаковали научный центр в сирийском районе Масьяфа

Часть ракет и авиационных бомб ПВО сирийской армии удалось сбить при помощи российских комплексов «Панцирь-С1» и «С-75».

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Израильские истребители F-16 нанесли удар по сирийскому научному центру в районе Масьяфа. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Сообщается, что ВВС Израиля предприняли атаку накануне, из восточной части Средиземного моря. Удар наносился четырьмя крылатыми ракетами и 16 управляемыми бомбами.

«Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства «Панцирь-С1» и «С-75» уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб», - рассказал Егоров.

Израиль регулярно предпринимает подобные попытки. Так, в начале июня четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16 приняли участие в атаке по объектам на территории сирийской провинции Тартус. Удар пришелся по птицеферме в районе населенного пункта Эль-Хамидия. В результате два мирных жителя получили ранения и были госпитализированы. Также есть разрушения.