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Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС

Игнат Далакян
09:48 29.08.2022
Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что РФ якобы «уломали» согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС.
Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС
© Фото: Минобороны России
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Обстрелы Вооруженными силами Украины ЗАЭС являются ядерным терроризмом, а заявления западных стран о том, что они якобы «уломали» Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции, являются ложью. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ. - Прим. ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, - это ядерный терроризм», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Мария Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны западных стран о том, что Российскую Федерацию якобы «уломали» согласиться на проведение международной инспекции Запорожской атомной электростанции.

«Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова разоблачила работающих за рубежом дипломатов Соединенных Штатов. По мнению дипломата, сутью работы дипломатов США за рубежом является создание очагов напряженности по всему миру.

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