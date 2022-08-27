В стране и мире Захарова разоблачила работающих за рубежом дипломатов США Ян Брацкий С ее слов, речь идет об их деятельности по неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала создание очагов напряженности по всему миру сутью работы американских дипломатов за рубежом. «Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», - отметила Захарова в Telegram. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа суверенного равенства между странами и расширяет свое сотрудничество с большинством из них. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика