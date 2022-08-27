Захарова разоблачила работающих за рубежом дипломатов США
С ее слов, речь идет об их деятельности по неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала создание очагов напряженности по всему миру сутью работы американских дипломатов за рубежом.
«Вот и вся американская "дипломатия" сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», - отметила Захарова в Telegram.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа суверенного равенства между странами и расширяет свое сотрудничество с большинством из них.