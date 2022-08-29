Турция собирается обсудить с НАТО применение Грецией ЗРК С-300

Турецкие СМИ сообщают, что Анкара собирается обратиться в НАТО по вопросу использования Грецией С-300 против турецких истребителей F-16.

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Газета Yeni Şafak сообщила о том, что Турция намерена обсудить с НАТО вопрос о предполагаемом использовании Грецией ракетного комплекса С-300 против турецких истребителей. Издание ссылается на источник в службе безопасности.

«Это будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолетах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции… В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны-члена НАТО… Посмотрим, что скажет НАТО на эту ситуацию», - отмечается в тексте.

Анкара также отмечает бездействие НАТО и Евросоюза, которые не высказали своего мнения по поводу произошедшего. В Турции считают, что это проявление двойных стандартов.

Ранее CNN Türk сообщало, что для преследования турецких истребителей F-16 были задействованы системы ПВО Греции С-300. Это случилось 23 августа в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях. Однако в Греции категорически опровергли эти сообщения.