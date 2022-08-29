Ремонт школы и новый учебный центр: как освобожденные территории Украины готовятся к учебному году

На освобожденных землях Украины идет подготовка к учебному году. Военная полиция контролирует выдачу гумпомощи, школы заканчивают ремонт, где-то открываются бесплатные секции для детей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

День знаний под российским флагом впервые отметят жители освобожденных территорий. К запуску готовят более тысячи двухсот школ в зоне проведения спецоперации, в том числе и в Харьковской области. Учителя завершают курсы переподготовки для обучения детей по новой программе, школьники и родители бесплатно получают канцелярские принадлежности. А военная полиция не только контролирует порядок в городах, но и навещает многодетные семьи.

В семье многодетной матери Виктории четверо школьников. Приемные сыновья женщины идут в 3 и 8 класс. Своих дочерей она уже вырастила и признается, что с девчонками было меньше хлопот по подготовке к новому учебному году.

«Девчонки более бережливые, а тут может и два рюкзака в год пойти, потому что мы на них ездим, да, Михаил? По ступенькам не ездим никак?», - спрашивает она у сына.

На освобожденных территориях военные полицейские не только обеспечивают правопорядок, но и контролируют выдачу гуманитарной помощи. Военнослужащие взяли над этой многодетной семьей шефство. Как и над десятками других живущих в освобожденных отдаленных поселках.

«Матери-одиночке это сложно сделать и не всегда она может дойти до пункта выдачи, чтобы получить это. Во взаимодействии с администрацией узнаем адреса таких семей и оказываем помощь» - рассказывает Сергей, заместитель военного коменданта.

Выдают книжки, пазлы, краски, карандаши. Нет разве что новых учебников - их выдадут в школе. Все остальное можно получить на пункте раздачи гуманитарной помощи.

Ежедневно сюда обращаются десятки семей. Набор ученика зависит от возраста ребенка. У Светланы Уваровой трое детей. Старший студент, а сюда женщина пришла с Анжеликой, дочь пойдет в 7 класс.

Девочка любит рисовать, и все необходимое для этого ей дали в пункте выдачи.

В одной из школ все уже готово к учебному году. Новая мебель, запах свежей краски, со стены смотрит изображение советского воина. Каким-то чудом здесь его уберегли от декоммунизации. Учителей отправят на курсы повышения квалификации. За кадром признаются - некоторым педагогам звонили с той стороны линии фронта. Угрожали расправой.

В Волчанске в начале августа открылся детский досуговый центр. Уже сейчас там с десяток бесплатных секций и кружков, чтобы дети могли заняться тем, что им нравится.

«Для родителей это очень хорошо. Дети заняты не на улице, мы за них отвечаем, родители рады, идут записывают», - делится Виолетта Ляшенко, директор детского центра.

С началом учебного года центр будет работать с учетом школьного расписания. Основные занятия будут после уроков. В планах открыть еще один кружок - туристический. Пока дети будут учиться разводить костры, ставить палатки. В походы по освобожденному родному краю пойдут, когда станет совсем безопасно.

Ранее «Звезда» рассказала, что осталось в поселке Марьинка в ДНР после ухода украинских военных со своих позиций. В доме, который занимали националисты, можно увидеть их распорядок дня и пустые бутылки из-под алкоголя. В поселке продолжаются бои.