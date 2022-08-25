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Распорядок дня, кровати, пустые бутылки: что оставили после себя украинские националисты в Марьинке

Максим Крюков
Андрей Лазарев
07:00 25.08.2022
Бойцы НМ ДНР зачищают позиции от украинских военных, которым остается только бежать с занимаемых позиций и оставлять после себя противопехотные мины.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В поселке Марьинка Донецкой Народной Республики идут активные боевые действия. Бойцы Народной милиции ДНР зачищают позиции от украинских военных, которым остается только бежать с занимаемых позиций и оставлять после себя противопехотные мины.

«Именно конкретно стрелковый бой. И плюс они еще корректировали коптером, накидывали артиллерией, помимо стрелкового боя, работал танчик постоянно по нашим позициям», - рассказал военнослужащий НМ ДНР позывной «Макс».

Еще недавно мост разделял не только берега небольшого водоема, но и боевые позиции. Украинские военные не смогли сдержать натиск бойцов НМ ДНР и отступили дальше - вглубь Марьинки, и теперь их позиции располагаются в пятиэтажных жилых домах.

Вот так выглядят сейчас позиции украинских военных ближе к центру Марьинки с высоты птичьего полета. Под захваченными жилыми домами боевики выстроили целый подземный город. Укрепленные бетоном позиции, доты и дзоты, окопы и ходы сообщений. Но зачистка поселка продолжается - в населенном пункте работает сразу несколько штурмовых групп.

«Задачи стоят дальше двигаться. И оттягивать противника на максимальное расстояние от наших точек. Они кидают и резервистов, и ребят, которые, наверное, первый раз оружие держат в своих руках», - сказал командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Тигр».

Из укреплений противник пытался сдержать наступление штурмовых групп Вооруженных сил России и бойцов ДНР. Здесь еще остались следы недавнего боя.

Эта часть поселка Марьинка уже освобождена от украинских националистов. Штурмовые группы Вооруженных сил России отбросили противника ближе к центру населенного пункта, где он занял позиции в жилых домах и оттуда обстреливает жилые кварталы Донецка и наносит удары по своим бывшим позициям.

Когда боевики занимали жилые дома, они выгоняли отсюда мирных жителей. О том, что здесь находились именно националисты, сомневаться не приходится. На цинковой коробке с патронами флаг организации «Правый сектор»*, окна заложены мешками с песком, оставлены только отверстия для стрельбы. Если пройти чуть дальше, то здесь на стене можно увидеть распорядок дня украинских военных, повсюду пустые бутылки из-под алкоголя. А если пройти в это помещение, то можно увидеть, что на этих кроватях, судя по всему, спали боевики. Повсюду царит беспорядок.

Бросившие свои позиции боевики порой предпринимают отчаянные попытки вернуться на оставленные позиции. Но боец с позывным «Чука» уверен, что они бесполезны и обречены на провал.

«Пытаются ночью вылезти, либо на наши тропы, либо на наши позиции, но мы их тут же встречаем плотным огнем. И они сразу отходят. Они очень много своих теряют, не знаю, почему они так прут. Просто уже от безысходности они кидают, кидают, кидают все новые силы, но это им не помогает - и успеха они никакого не развивают», - поделился командир штурмовой группы ВС РФ.

Однако наши бойцы говорят, что прорыв напрямую опасен - есть риск оказаться в секторе прямого обстрела. И чтобы сберечь жизни военнослужащим пехоты по боевикам ведется активная артподготовка.

Ранее «Звезда» рассказала, как военнослужащие ВС РФ уничтожают украинских националистов в Марьинке. В этом поселке продолжают идти ожесточенные бои.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории России.

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