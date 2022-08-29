Власти Великобритании уличили в замалчивании критической проблемы

Как считает эксперт, Европейский союз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.

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Британские власти замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

«У нас (в Великобритании - прим. ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», - приводит издание слова эксперта.

Более того, как считает эксперт, Европейский союз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.



Согласно словам Дэвида Кокса, «если у нас будет холодная зима, холоднее, чем в среднем, у нас серьезные, серьезные проблемы».

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что европейские страны могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. Согласно его мнению, при таких обстоятельствах жители Европы начнут сомневаться в эффективности введенных странами Запада санкций против России.