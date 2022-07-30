Британский генерал назвал условия для отказа Европы от поддержки Украины

Военный также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.

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Европа может отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. Об этом заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

Он считает, что при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом антироссийских санкций.

«Можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», - предположил Мэйолл.

Кроме этого, британский военный исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.

Ранее в Польше заявили, что нынешний кризис вокруг Украины в значительной степени отразится на американском лидере Джо Байдене. Профессор Богдан Шклярский из Варшавского университета, подчеркнул, что «для американцев этот конфликт имеет далеко идущие последствия». Он считает, что впоследствии Байдену будут припомнены все понесенные им расходы на снабжение Украины военной помощью, которые он мог потратить на решение проблем в собственной стране.