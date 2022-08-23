В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столтенберг призвал страны НАТО быстрее и больше помогать Украине

Виктория Ивашечкина
16:06 23.08.2022
Генсек альянса также выразил мнение, что наступающая зима для Украины будет тяжелой.
Столтенберг призвал страны НАТО быстрее и больше помогать Украине
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, globallookpress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны больше и быстрее помогать Украине предоставлением вооружений.

«Я активно взаимодействую с лидерами, призывая их предоставлять больше оружия и боеприпасов и быстрее», - уточнил он, выступая на форуме «Крымская платформа», передает РИА Новости.

Также, как считает Столтенберг, Украину ждет тяжелая зима. Генсек напомнил об обещании альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку.

«Наступающая зима будет тяжелой… Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация», - отметил он.

По словам Йенса Столтенберга, альянс поддерживал Украину «три десятилетия ее независимости, поддерживаем сейчас и будем оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо».

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не станет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс с 2014 года готовился к противостоянию с Россией. Все это происходило при том факте, что РФ была указана в действовавшей на тот момент стратегической концепции блока, как партнер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:07 В стране и мире
Володин объяснил, почему на самом деле Зеленский против трибунала над украинскими боевиками
16:06 В стране и мире
Столтенберг призвал страны НАТО быстрее и больше помогать Украине
15:10 В стране и мире
Видео
В Риге снесли первого солдата памятника Освободителям города
14:46 В стране и мире
Президент Польши Анджей Дуда призвал к демонтажу «Северного потока - 2»
14:35 В стране и мире
Видео
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.