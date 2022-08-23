Столтенберг призвал страны НАТО быстрее и больше помогать Украине

Генсек альянса также выразил мнение, что наступающая зима для Украины будет тяжелой.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны больше и быстрее помогать Украине предоставлением вооружений.

«Я активно взаимодействую с лидерами, призывая их предоставлять больше оружия и боеприпасов и быстрее», - уточнил он, выступая на форуме «Крымская платформа», передает РИА Новости.

Также, как считает Столтенберг, Украину ждет тяжелая зима. Генсек напомнил об обещании альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку.

«Наступающая зима будет тяжелой… Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина сохранилась как суверенная и независимая нация», - отметил он.

По словам Йенса Столтенберга, альянс поддерживал Украину «три десятилетия ее независимости, поддерживаем сейчас и будем оказывать поддержку столько, сколько это будет необходимо».

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс не станет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией. По словам Столтенберга, Североатлантический альянс с 2014 года готовился к противостоянию с Россией. Все это происходило при том факте, что РФ была указана в действовавшей на тот момент стратегической концепции блока, как партнер.