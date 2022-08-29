Обстрел из минометов и штурм: как ВДВ освобождали Благодатное Николаевской области

На кадрах видны выстрелы российских подразделений по позициям ВСУ и последующий штурм населенного пункта.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры освобождения от подразделений ВСУ населенного пункта Благодатное (до 2017 года Комсомольское) в Николаевской области штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск.

Мирные жители данный населенный пункт давно покинули, потому что радикалы выгнали их из домов и на их месте устроили хорошо укрепленный опорный пункт. В нем находилось до роты противника. Перед российскими десантниками стояла задача выбить националистов из Благодатного и произвести зачистку населенного пункта.

После проведения артиллерийской и авиационной подготовки, позиции ВСУ были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а затем штурмовые подразделения ВДВ, при поддержке танков из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений, приступили к штурму.

Заходили несколькими группами с разных направлений и, продвигаясь от улицы к улице, уничтожали противника, засевшего в укрепленных сооружениях. Гранатометные и пулеметные огневые точки уничтожались выстрелами из танков и гранатометов.

Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников, населенный пункт был взят в кратчайшие сроки и зачищен от противника.

Ранее сообщалось, что летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован. Об этом сообщило ТАСС осведомленное лицо.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов