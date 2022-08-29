Обстрел из минометов и штурм: как ВДВ освобождали Благодатное Николаевской области
Минобороны России опубликовало кадры освобождения от подразделений ВСУ населенного пункта Благодатное (до 2017 года Комсомольское) в Николаевской области штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск.
Мирные жители данный населенный пункт давно покинули, потому что радикалы выгнали их из домов и на их месте устроили хорошо укрепленный опорный пункт. В нем находилось до роты противника. Перед российскими десантниками стояла задача выбить националистов из Благодатного и произвести зачистку населенного пункта.
После проведения артиллерийской и авиационной подготовки, позиции ВСУ были обработаны из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а затем штурмовые подразделения ВДВ, при поддержке танков из состава танковых подразделений десантно-штурмовых соединений, приступили к штурму.
Заходили несколькими группами с разных направлений и, продвигаясь от улицы к улице, уничтожали противника, засевшего в укрепленных сооружениях. Гранатометные и пулеметные огневые точки уничтожались выстрелами из танков и гранатометов.
Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников, населенный пункт был взят в кратчайшие сроки и зачищен от противника.
Ранее сообщалось, что летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован. Об этом сообщило ТАСС осведомленное лицо.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов