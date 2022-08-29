ТАСС: летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины фактически ликвидирован
ВКС и ПВО РФ, по данным СМИ, фактически уничтожили летно-подъемный состав бывших украинских воздушных сил.
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По сведениям прессы, к настоящему моменту российским средствам ПВО и ВКС удалось полностью уничтожить летно-подъемный состав того, что ранее было воздушными силами Украины. Такое заявление было сделано ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины... фактически ликвидирован», - обозначило осведомленное лицо.
Так, согласно информации СМИ, ликвидированы благодаря действиям военнослужащих ВС РФ оказались все экипажи самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25. При этом, западные поставки Киеву боевых самолетов производства СССР, вероятно, так и останутся на уровне обещаний.