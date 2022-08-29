В Москве произошел пожар в здании научного центра хирургии имени академика Петровского

К настоящему времени возгорание в здании научного центра хирургии удалось ликвидировать.

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Спасатели смогли ликвидировать пожар в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского в Москве. Возгорание произошло на 11-ом этаже здания на площади 60 квадратных метров.

Уточняется, что в результате слаженных действий пожарных удалось спасти 30 человек. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сообщение о возгорании в тринадцатиэтажном здании в Абрикосовом переулке поступило в 04:00 по московскому времени. Десять человек были эвакуированы, 30 спасены.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был полностью ликвидирован на площади 60 кв.м. Спасено 30 человек. Информация о пострадавших не поступала», - сообщает агентство.

Накануне сильнейший пожар практически полностью уничтожил рынок в городе Волжский в Волгоградской области. Отмечено, что пострадавших нет и ситуация находится под контролем.