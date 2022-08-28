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Сильнейший пожар практически полностью уничтожил рынок в Волжском

Виктория Ивашечкина
19:53 28.08.2022
При этом в МЧС опровергли переход огня с территории рынка на рядом стоящий дом.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Здание рынка в городе Волжском Волгоградской области практически полностью сгорело в результате сильнейшего пожара.

«Рынок выгорел практически весь. Пострадавших нет. Ситуация под контролем», - сообщили в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.

По последним данным, пожар на рынке удалось локализовать на площади семи тысяч квадратных метров. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

© МЧС РФ

При этом МЧС России опровергает переход огня с территории рынка на рядом стоящий дом. Угроза распространения пожара за территорию рынка также отсутствует.

В воскресенье днем, 28 августа, мощное возгорание началось на рынке «Людмила» в городе Волжский. Столб дыма был виден далеко за пределами города. Как ранее сообщали в экстренных службах ТАСС, площадь пожара увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Изначально, когда сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, они оценили площадь возгорания в 100 квадратных метров.

На месте пожара были слышны взрывы. Об этом сообщили жители города. Предполагается, что это могут быть баллоны с газом. Работников рынка и покупателей эвакуировали.

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