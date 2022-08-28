Сильнейший пожар практически полностью уничтожил рынок в Волжском
При этом в МЧС опровергли переход огня с территории рынка на рядом стоящий дом.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Здание рынка в городе Волжском Волгоградской области практически полностью сгорело в результате сильнейшего пожара.
«Рынок выгорел практически весь. Пострадавших нет. Ситуация под контролем», - сообщили в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.
По последним данным, пожар на рынке удалось локализовать на площади семи тысяч квадратных метров. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.
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