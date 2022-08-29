В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ТАСС: США готовят бывших летчиков из Афганистана для переброски на Украину

Марина Крижановская
05:15 29.08.2022
Подготовка начинается в Калифорнии, в ней участвуют летчики, сбежавшие в августе 2021 года из Афганистана в США.
ТАСС: США готовят бывших летчиков из Афганистана для переброски на Украину
© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, Global Look Press
Читайте нас на:

По данным СМИ, в американском оборонном ведомстве - Пентагоне - начата подготовка бывших летчиков из Афганистана. Отмечается, что впоследствии они будут переброшены через Польшу на Украину.

В настоящее время Пентагон проводит набор летчиков-афганцев учебно-боевых самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», - приводит информацию агентство.

Ранее щедрые подарки ко Дню независимости Украины приготовил Вашингтон. Президент США Джо Байден расщедрился и выделил еще три миллиарда долларов на военную помощь. Подчеркивается, что этот транш поступит на Украину не сейчас, а в течение ближайших нескольких лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:41 В стране и мире
Видео
В Москве произошел пожар в здании научного центра хирургии имени академика Петровского
05:02 Армия
Видео
Вся Россия гордится: командующий ЦВО наградил отличившихся при освобождении ЛНР военных
04:01 В стране и мире
Видео
Машина влетела в дорожные ограждения на МКАД: видео
03:09 Армия
Видео
Перемалывая врага: как бойцы батальона «Восток» НМ ДНР бьют ВСУ под Угледаром
02:37 В стране и мире
The Telegraph: новейший авианосец Британии не смог доплыть до США, сломавшись около берега
Популярное
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Сын Трампа выложил видео с Байденом, спотыкающимся на рассекреченных документах ФБР
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.