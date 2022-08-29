ТАСС: США готовят бывших летчиков из Афганистана для переброски на Украину

Подготовка начинается в Калифорнии, в ней участвуют летчики, сбежавшие в августе 2021 года из Афганистана в США.

© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, Global Look Press

По данным СМИ, в американском оборонном ведомстве - Пентагоне - начата подготовка бывших летчиков из Афганистана. Отмечается, что впоследствии они будут переброшены через Польшу на Украину.

В настоящее время Пентагон проводит набор летчиков-афганцев учебно-боевых самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», - приводит информацию агентство.

Ранее щедрые подарки ко Дню независимости Украины приготовил Вашингтон. Президент США Джо Байден расщедрился и выделил еще три миллиарда долларов на военную помощь. Подчеркивается, что этот транш поступит на Украину не сейчас, а в течение ближайших нескольких лет.