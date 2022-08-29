В Канаде осквернен танк-памятник времен Второй мировой войны

Бронемашина принимала участие в высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Также танк известен тем, что был одним из двух танков Канады, остававшихся в строю с первого дня высадки во Франции и до окончания всей войны.

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Акту вандализма подвергся танк «Шерман» в канадском Лондоне в провинции Онтарио. Он с 1956 года располагается в городском парке и символизирует собой память о канадцах-участниках Второй мировой войны.

В частности, танк принимал участие в высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Также он известен тем, что был одним из двух танков Канады, остававшихся в строю с первого дня высадки во Франции и до окончания всей войны.

Информацию приводит ТАСС со ссылкой на телеканал Си-ти-ви. Отмечено, что на лобовом бронелисте «Шермана» нацарапана неразборчивая надпись.

«Это священный символ нашего города в память об одних из самых уважаемых его жителей, поэтому мы должны чтить его», - заявил Си-ти-ви мэр города Эд Холдер. Он сделал предположение, что это чья-то «глупая выходка».

Ранее приводилась информация, что в Риге полностью завершен снос памятника советским воинам-освободителям. Последний элемент памятника - 79-метровый обелиск - был демонтирован и повален в пруд.