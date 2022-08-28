Нехаммер призвал «остановить безумие» на энергорынках

Канцлер Австрии добавил, что не может позволить России якобы «определять цены на энергию каждый день».

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Власти Австрии заявили о необходимости не позволять России якобы влиять на цены на энергоресурсы. С таким заявлением выступил канцлер Карл Нехаммер. Он также отметил, что ищет возможность убедить в этом несогласных.

«Мы обязаны, наконец, остановить безумие, творящееся на энергетических рынках. И это возможно только через решение европейцев», - приводит его слова агентство Reuters.

Нехаммер также заявил, что «мы не можем позволить президенту России Владимиру Путину определять цены на энергию каждый день». Австрийский политик добавил, что сейчас рынок не регулирует сам себя.

«Что-то должно наконец случиться. Этот рынок не может регулировать сам себя в настоящее время. Я призываю все 27 стран Евросоюза объединиться вместе, чтобы немедленно остановить это разрастание цен», - подытожил канцлер Нехаммер.

Ранее сообщалось, что расчетная цена газовых фьючерсов в Европе достигла исторического максимума с 1996 года. Их стоимость росла до 2861,6 доллара за тысячу кубометров, о чем свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.