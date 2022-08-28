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The Times: к концу года у Британии закончатся ресурсы для поддержки Украины

Виктория Ивашечкина
17:08 28.08.2022
Как считает издание, британцы начинают осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева.
The Times: к концу года у Британии закончатся ресурсы для поддержки Украины
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, KeystonePressAgency, globallookpress
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Финансовая поддержка Украины со стороны Британии иссякнет к концу текущего года. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источник в британском министерстве обороны. 

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, новому премьер-министру Британии нужно будет решить, стоит ли тратить на поддержку Украины «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в неустойчивой ситуации. Издание считает, что население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева.

Ранее сообщалось, что Великобритания переплатила за поставки электроэнергии, которую стране пришлось закупать у Бельгии, пять тысяч процентов в связи с аномальной жарой на европейском континенте этим летом и ограничением импорта российского газа. Дело в том, что дефицит газа существенно ударил по экономике стран Европы, поэтому зимой Европа будет вынуждены сократить потребление данного вида сырья.

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