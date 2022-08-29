Как в 2001-ом: экс-глава ЦРУ указал на опасность для США

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В Соединенных Штатах выразили мнение, что страна может подвергнуться опасности, сопоставимой с трагедией, произошедшей более 20 лет назад, - в 2001 году. В частности, речь идет о выводе американского вооруженного контингента из Афганистана.

Так, бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что мировое сообщество год назад увидело, что «американцы позади». Об этом он сообщил в эфире радио Cats Roundtable. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», - передает агентство слова Помпео.

Немногим ранее в издании The Washington Times выдвинули несколько причин, из-за которых американская цивилизация рискует исчезнуть. Одна из причин - это опасность, исходящая от «правящего класса, открывшего шлюзы неконтролируемой иммиграции», не задумываясь при этом о последствиях.