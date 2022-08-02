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Россия направила в ООН письмо об использовании ВСУ мин «Лепесток»

Анастасия Бобылева
09:34 02.08.2022
В письме содержатся данные о минировании гражданских объектов в Донбассе с фотоматериалами.
Россия направила в ООН письмо об использовании ВСУ мин «Лепесток»
© Фото: РИА Новости
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Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню письмо с информацией о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток». Об этом написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Первого августа мы направили Генсеку ООН и Председателю СБ Постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», - пишет он.

Полянский добавил, что письмо будет распространено как официальный документ Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Он также написал о том, что вопрос уже поднимался на Совете Безопасности и коллеги из ООН спрашивали подробности дела.

«Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», - комментирует Полянский.

Ранее стало известно о подрыве на мине «Лепесток» гражданского лица. В Кировском районе на ней подорвался мужчина 1980 года рождения.

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