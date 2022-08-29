«Херсон закладывал Потемкин»: Вышинский объяснил, почему власти Украины не вернут улицам исторические названия

По словам члена Совета при Президенте РФ, первоначальные названия многих улиц на Украине были придуманы во времена царской России и напоминают о русской традиции.

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Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский заявил о невозможности для властей Украины вернуть исторические названия многих улиц в стране, так как они были придуманы во времена царской России и напоминают о русской традиции. По его словам, возвращение старых названий улиц для Украины «идет вразрез с политикой дерусификации».

«Это возращение к истинным корням истории этого города, и таких городов огромное количество: Одесса, Николаев, Херсон; Херсон и Николаев закладывал Потемкин. Естественно, тогда все улицы были связаны с русской традицией, с российскими политическими деятелями. Поэтому возвращать им исторические названия - точно не заниматься дерусификацией, а, наоборот, вспоминать нашу общую историю и прошлое», - сказал Вышинский в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на телеканале «Звезда».

Ранее Кирилл Вышинский заявлял, что любая военная операция рано или поздно приходит к переговорам и последующему миру. По его словам, при этом важно различать капитуляцию, когда у одной из сторон нет шансов предлагать свои варианты, и мирные переговоры, где есть две позиции и нужно прийти к компромиссу.