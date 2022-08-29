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В центре Москвы выловили авиационную бомбу

Ирина Елагина
22:04 29.08.2022
Опасный предмет подняли со дна Яузы.
В центре Москвы выловили авиационную бомбу
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Авиационную бомбу подняли со дна Яузы на набережной Академика Туполева в Москве в понедельник 29 августа. Об опасной находке сообщили ТАСС экстренные службы столицы.

«На набережной Академика Туполева, 9, стр. 1, обнаружена авиационная бомба. По предварительной информации, ее достали со дна реки», - отметил собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают экипажи МЧС и полиции.

Ранее в Москве пенсионерка подорвала снаряд времен Великой Отечественной войны во время уборки на участке. 73-летняя женщина сжигала мусор и сухостой и придавила костер старым боеприпасом из сарая, что привело к взрыву.

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