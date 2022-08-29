В стране и мире В центре Москвы выловили авиационную бомбу Ирина Елагина Опасный предмет подняли со дна Яузы. © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости Читайте нас на: Авиационную бомбу подняли со дна Яузы на набережной Академика Туполева в Москве в понедельник 29 августа. Об опасной находке сообщили ТАСС экстренные службы столицы. «На набережной Академика Туполева, 9, стр. 1, обнаружена авиационная бомба. По предварительной информации, ее достали со дна реки», - отметил собеседник агентства. Сейчас на месте происшествия работают экипажи МЧС и полиции. Ранее в Москве пенсионерка подорвала снаряд времен Великой Отечественной войны во время уборки на участке. 73-летняя женщина сжигала мусор и сухостой и придавила костер старым боеприпасом из сарая, что привело к взрыву. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика