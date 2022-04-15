СМИ: пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ во время уборки участка в Москве

По данным источника «Звезды», в результате взрыва пострадал один человек.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

По данным СМИ, в Москве пенсионерка подорвала снаряд времен Великой Отечественной войны во время уборки на участке. 73-летняя женщина, пишет пресса, решила развести костер, начала собирать мусор и сухие ветки. И чтобы угли не разлетались, женщина придавила все это старым боеприпасом, хранившимся много лет в сарае.

«В результате прогремел взрыв. Осколки попали в ногу пенсионерки. Досталось и соседней многоэтажке. Куски расплавленного металла долетели на чердак 17 этажа», - сообщает Telegram-канал «112».

Пенсионерка была госпитализирована. По данным источника «Звезды», взрыв произошел по адресу поселок Воскресенское, СНТ Высотка, дом 70, в результате чего пострадал один человек.

В сентябре сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе со спасателями ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в Шебекинском городском округе. Также, по данным ГУ МЧС по Белгородской области, 27 августа было изъято 174 боеприпаса, в том числе авиабомба весом 50 кг, 158 артиллерийских снарядов, девять минометных мин, а также гранаты РГД-33 и РГ-42.