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Суд в Москве зарегистрировал иск о признании материалов Oxxxymiron экстремистскими

Елизавета Потейчук
21:49 29.08.2022
При этом не уточняется, о каких именно материалах идет речь.
Суд в Москве зарегистрировал иск о признании материалов Oxxxymiron экстремистскими
© Фото: oxxxymiron. com Global Look Press
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В Замоскворецком суде Москвы сообщили о регистрации административного иска прокурора о признании материалов рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron), распространяемых в Интернете, экстремистскими. Однако не уточняется, о каких именно материалах идет речь.

«Зарегистрирован иск и.о. прокурора Москвы Сергея Савенкова в интересах РФ к Мирону Федорову о признании информационных материалов, распространяемых посредством сети "Интернет", экстремистскими», - сообщили РИА Новости в суде.

Напомним, в прошлом году Следственный комитет России сообщил, что проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм после обращения инициативной «группы патриотов». Позднее автор обращения Дмитрий Якушев заявил, что пошутил.

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