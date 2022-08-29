Суд арестовал экс-мэра Архангельска Донского на 15 суток

Александр Донской уже задерживался в 2017 году, когда он проехал на Ferrari по торговому центру в Москве.

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Таганский суд Москвы заключил под стражу на 15 суток бывшего мэра Архангельска Александра Донского по делу о нарушении порядка при организации несанкционированного автопробега с участием элитных спортивных автомобилей в центре столицы.

«Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста», - огласил решение судья.

Донской уже оказывался в подобных скандалах. В 2017 году его задержали, когда он проехал на Ferrari по торговому центру в Москве. Тогда он назвал произошедшее перформансом.

Накануне в Москве были задержаны участники автопробега, которые хотели проехать по Москве на спорткарах Ferrari, Lamborghini и Porsche с наклейками на машинах «Богатые и успешные». Полиция пресекла незаконную акцию.