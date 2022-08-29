Суд арестовал на 15 суток организатора автопробега «богатых и успешных» в Москве

Организатор автопробега на спорткарах по Москве арестован на 15 суток.

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Организатор автопробега на спорткарах по Москве Алексей Хитров проведет ближайшие 15 суток под арестом. Решение о привлечении его к административной ответственности принял Таганский суд Москвы в понедельник, 29 августа.

Суд расценил пробег с большим количеством участников на мощных спортивных автомобилях как нарушение общественного порядка, а на Хитрова возложил ответственность за организацию массового пребывания граждан-нарушителей на проезжей части.

«Хитрову назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», - цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

Хитров вины не признал и заявил журналистам, что он «не мажор, а предприниматель».

«Мы просто собирались и ехали за город отдыхать на машинах. Я просто придумал название, так как я рекламщик», - рассказал Хитров.

Напомним, что накануне в Москве были задержаны участники автопробега, которые хотели проехать по Москве на спорткарах Ferrari, Lamborghini и Porsche с наклейками на машинах «Богатые и успешные». Полиция пресекла незаконную акцию.